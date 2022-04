Atelier Pixel-Art Musée archéologique d’Izernore Izernore Catégories d’évènement: Ain

Izernore

Atelier Pixel-Art Musée archéologique d’Izernore, 14 mai 2022, Izernore. Atelier Pixel-Art

Musée archéologique d’Izernore, le samedi 14 mai à 18:00

Glissez-vous dans la peau d’un mosaïste des temps modernes et laissez votre empreinte créative dans l’exposition « Briques à la Gallo-Romaine ». A l’aide de briques plates Lego®, vous participerez à la reproduction d’une fresque de la villa de Pérignat. Participez à la reproduction d’une fresque gallo-romaine en briques Lego® Musée archéologique d’Izernore Place de l’Eglise, 01580 IZERNORE Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

