Atelier pixel art

2022-06-29 14:00:00 – 2022-06-29 15:30:00 Recrée les duos d’amis en pixel art avec une feuille de papier à carreaux et des crayons.

A partir de 6 ans.

A partir de 6 ans.

