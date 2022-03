ATELIER – PITCH Espace de quartier Eaux-Vives Genève Catégorie d’évènement: Genève

Qui ? Comment ? Quoi ? Quand ? Pour qui ? Des questions auxquelles il faut répondre… en l’espace de 2 minutes. Notre atelier PITCH est fait pour vous propose des règles et outils simples et efficaces pour vous accompagner. Ne perdez pas de temps, venez assister à notre atelier ! [INSCRIVEZ-VOUS ICI](https://thrive-association.ch/pitch-inscription/)

Gratuit, vous avez la possibilité de faire un don via notre formulaire d’inscription.

Réussir son PITCH nécessite une bonne préparation ! Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève

