Atelier pistage Campagne Campagne Catégories d’évènement: 24260

Campagne

Atelier pistage Campagne, 2 juillet 2022, Campagne. Atelier pistage Campagne

2022-07-02 09:00:00 – 2022-07-02 16:30:00

Campagne 24260 Découvre l’Art du Pistage avec Francis Collie, fondateur de « Je Suis La Piste ».

Apprends à remonter une Piste et à faire parler les traces.

Aucun prérequis nécessaire. Une matinée d’initiation à l’Art du Pistage et de lecture du paysage, ponctuée de jeux d’éveil des sens, suivie d’un pic-nic convivial dans les bois et d’une après-midi à entrer en profondeur dans le monde secret des Animaux sauvages ! 9h > 16h30 – 1 à 5 participants, à partir de 16 ans Codes-promos dans la « Charte de l’atelier ».

Prévoir : eau, nourriture, vêtements adaptés, motivation, curiosité et bonne humeur !

Adhésion à l’association demandée. Découvre l’Art du Pistage avec Francis Collie, fondateur de « Je Suis La Piste ».

Apprends à remonter une Piste et à faire parler les traces.

Aucun prérequis nécessaire. Une matinée d’initiation à l’Art du Pistage et de lecture du paysage, ponctuée de jeux d’éveil des sens, suivie d’un pic-nic convivial dans les bois et d’une après-midi à entrer en profondeur dans le monde secret des Animaux sauvages ! 9h > 16h30 – 1 à 5 participants, à partir de 16 ans Codes-promos dans la « Charte de l’atelier ».

Prévoir : eau, nourriture, vêtements adaptés, motivation, curiosité et bonne humeur !

Adhésion à l’association demandée. +33 6 60 64 97 14 Découvre l’Art du Pistage avec Francis Collie, fondateur de « Je Suis La Piste ».

Apprends à remonter une Piste et à faire parler les traces.

Aucun prérequis nécessaire. Une matinée d’initiation à l’Art du Pistage et de lecture du paysage, ponctuée de jeux d’éveil des sens, suivie d’un pic-nic convivial dans les bois et d’une après-midi à entrer en profondeur dans le monde secret des Animaux sauvages ! 9h > 16h30 – 1 à 5 participants, à partir de 16 ans Codes-promos dans la « Charte de l’atelier ».

Prévoir : eau, nourriture, vêtements adaptés, motivation, curiosité et bonne humeur !

Adhésion à l’association demandée. Campagne

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 24260, Campagne Other Lieu Campagne Adresse Ville Campagne lieuville Campagne Departement 24260

Campagne Campagne 24260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campagne/

Atelier pistage Campagne 2022-07-02 was last modified: by Atelier pistage Campagne Campagne 2 juillet 2022 24260 campagne

Campagne 24260