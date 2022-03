Atelier “Piranha party” (3-5 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier “Piranha party” (3-5 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 28 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 14 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 16 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 02 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 19 mars 2022

de 10h30 à 11h30

payant

Quelle méchante réputation colle à la peau du piranha ? Est-il vraiment si féroce ? Vit-il toujours entouré de ses pairs ? À travers cet atelier de création, les enfants découvrent cette magnifique espèce présente à l’Aquarium. Peinture, collage et paillettes seront au rendez-vous de cette piranha party ! Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical 293 Av. Daumesnil Paris 75012 Contact : https://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2021-08/piranha-party?utm_source=siteaqua&utm_medium=quefaireaparis&utm_campaign=ateliersmarsjuin&utm_id=ref.piranha https://www.facebook.com/Aquarium.Porte.Doree https://twitter.com/AquaPorteDoree Date complète :

2022-03-19T10:30:00+01:00_2022-03-19T11:30:00+01:00;2022-04-02T10:30:00+01:00_2022-04-02T11:30:00+01:00;2022-04-16T10:30:00+01:00_2022-04-16T11:30:00+01:00;2022-05-14T10:30:00+01:00_2022-05-14T11:30:00+01:00;2022-05-28T10:30:00+01:00_2022-05-28T11:30:00+01:00;2022-06-18T10:30:00+01:00_2022-06-18T11:30:00+01:00

© EPPPD

