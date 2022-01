ATELIER PIÑATA Learn&Play Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Learn&Play Olivet, le mercredi 23 février à 10:00

[http://www.learnandplay.fr](http://www.learnandplay.fr) 23 février à partir de 10h** **Viens apprendre en t’amusant à fabriquer une piñata avec Ivet, notre intervenante vénézuélienne.** **Cet atelier aura lieu pendant les vacances de février (sur la 2ème semaine).** **Inscriptions sur www.learnandplay.fr dans l’espace réservations en ligne.**

Sur inscription sur le site. Masque obligatoire. 20e pour l’atelier de deux heures.

Animé en espagnol par une intervenante vénézuélienne spécialisée dans la fabrication de Pinatas Learn&Play Olivet 96, rue travers baudelin, 45160 Olivet Olivet Loiret

