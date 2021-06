Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery 14880, Colleville-Montgomery Atelier pilates sur la plage Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: 14880

Colleville-Montgomery

Atelier pilates sur la plage Colleville-Montgomery, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Colleville-Montgomery. Atelier pilates sur la plage 2021-07-03 11:00:00 – 2021-07-03 12:00:00

Colleville-Montgomery Calvados La mairie de Colleville-Montgomery vous propose un atelier de pilates sur la plage.

L’occasion de pratiquer cette activité sportive dans un cadre balnéaire.

Activité gratuite.

Détails Catégories d’évènement: 14880, Colleville-Montgomery Étiquettes évènement : Autres Lieu Colleville-Montgomery Adresse Ville Colleville-Montgomery lieuville 49.29338#-0.28275