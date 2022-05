ATELIER PILATES AVEC DOROTHÉE – AUX ORPELLIÈRES

ATELIER PILATES AVEC DOROTHÉE – AUX ORPELLIÈRES, 1 juin 2022, . ATELIER PILATES AVEC DOROTHÉE – AUX ORPELLIÈRES

2022-06-01 17:00:00 – 2022-06-01 18:00:00 Dorothée vous propose de découvrir la pratique du Pilates au sein de la Maison des Orpellières.

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Dorothée vous propose de découvrir la pratique du Pilates au sein de la Maison des Orpellières. Dorothée vous propose de découvrir la pratique du Pilates au sein de la Maison des Orpellières.

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville