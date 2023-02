Découverte d’un atelier partagé atelier PIKELLE – les plumes enchantées Mouchamps Catégories d’Évènement: Mouchamps

Découverte d’un atelier partagé atelier PIKELLE – les plumes enchantées, 29 mars 2023, Mouchamps. Découverte d’un atelier partagé 29 mars – 2 avril atelier PIKELLE – les plumes enchantées Visite de l’atelier et démonstrations de soudure à la demande. atelier PIKELLE – les plumes enchantées 1 rue du temple, 85640 Mouchamps 85640 Vendée Pays de la Loire A l’occasion des JEMA, vous pourrez découvrir les sculpures et mobiliers que je réalise à partir de métaux de réemplois.

Le lieux d’exposition sera accessible à tous les publics. Il est au sein de Mouchamps, Petite Cité de Caractère.

Par petit groupe, il sera possible de visiter l’atelier où je réalise certaines de mes créations de petites taille.

Des démonstrations de soudure seront possibles. Vous pourrez également manipuler les pièces et imaginer votre propre sculpture !

L’atelier est partagé avec une calligraphe qui expose ses réalisations et travaillera devant vos yeux.

D’autres artisans d’art seront ouverts à proximité.

