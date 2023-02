Couleurs et lumière pour sublimer le quotidien atelier PIKELLE – les plumes enchantées Mouchamps Catégories d’Évènement: Mouchamps

Vendée

Couleurs et lumière pour sublimer le quotidien atelier PIKELLE – les plumes enchantées, 29 mars 2023, Mouchamps. Couleurs et lumière pour sublimer le quotidien 29 mars – 2 avril atelier PIKELLE – les plumes enchantées Portes ouvertes de mon atelier de calligraphie, avec deux invités : l’atelier Guégn’Art, sculptures métalliques et l’atelier de Mathilde, peintre vitrailliste. Démonstrations et ateliers découvertes atelier PIKELLE – les plumes enchantées 1 rue du temple, 85640 Mouchamps 85640 Vendée Pays de la Loire P​ortes ouvertes de mon atelier de calligraphie Mon atelier que je partage à Mouchamps, Petite Cité de Caractère, avec la calligraphe “Plume d’Etoiles” ouvre ses portes du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril de 10h à 18h.

A​ cette occasion, nous accueillons L’atelier Guégn’Art et ses sculptures métalliques ainsi que l’Atelier de Mathilde, peintre vitralliste. D​émonstrations de nos savoir-faire durant tout le week-end A​telier “Dessines tes mots”

D​écouvrez la calligraphie à la plume d’oie en jouant avec les mots et les lettres. D​urée : 2h

P​our adultes et enfants à partir de 10 ans

6​ personnes maximum

S​ur réservation

T​arif : 30 € par personne

M​ercredi 29 mars de 14h à 16h. Atelier découverte de la calligraphie à la plume d’oie et de l’enluminure

Sortez de notre monde numérique et plongez au coeur de notre histoire et de notre alphabet. Retrouvez les gestes et savoir-faire de nos ancêtres. L’homme a écrit pendant 15 siècles à la plume d ‘oie, pourquoi pas vous ? D​urée 2h30

P​our adultes er enfants à partir de 8 ans

6​ personnes maximum

S​ur reservation

T​arif : 40€ par personne

S​amedi 1er avril de 10h à 12h30 F​abriques ton étoile en tiffany F​abriquez votre étoile grâce à la technique du Tiffany.

D​urée 3h

A​ partir de 16 ans – 5 personnes maximum -sur reservation

T​arif : 45€ par personne

L​e samedi 1er avril de 14h à 17h

