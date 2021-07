Wittelsheim Musée de la mine et de la potasse Haut-Rhin, Wittelsheim Atelier pigments « De la roche à la toile » Musée de la mine et de la potasse Wittelsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

A partir de minéraux et roches que l’animateur a trouvés dans la région, le participant va procéder au concassage, tamisage, broyage, incorporation au liant et enfin à l’application du pigment sur du papier ou une toile. L’originalité de cette technique est d’utiliser des pigments anciens, historiques qu’on ne trouve plus dans le commerce, de découvrir la personnalité des pigments lors du broyage avec le liant acrylique, gomme arabique ou huile de lin et les variations de teinte selon la granulométrie. Sur inscription au 07 84 57 51 76

Réalisation de toiles à l’aide de pigments de minéraux et de roches Musée de la mine et de la potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 WITTELSHEIM Wittelsheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T18:00:00

