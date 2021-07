La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Site d’architecture expérimentale de Cantercel Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Atelier pierres sèches « La pierre et l’eau » Site d’architecture expérimentale de Cantercel La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Catégories d’évènement: Hérault

**Rencontrez le site d’architecture expérimentale de Cantercel à La Vacquerie et ajoutez votre pierre à l’édifice lors d’un atelier participatif autour de la pierre sèche, accompagné par l’artisan Camille Richard. L’occasion de découvrir ce site unique et sa récente exposition.** _Pique-nique à prévoir._ _Animation proposée par l’association Sens Espace Europe._

5€, prévoir un pique-nique

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

