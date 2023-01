Portes ouvertes atelier de taille de pierre et marbrerie Atelier Pierres & Décoration Moirans Catégories d’Évènement: Isère

Portes ouvertes atelier de taille de pierre et marbrerie Atelier Pierres & Décoration, 31 mars 2023, Moirans. Portes ouvertes atelier de taille de pierre et marbrerie 31 mars – 2 avril Atelier Pierres & Décoration Visite de l’atelier. Présentation des métiers de la pierre (taille de pierre et marbrerie). Démonstration et questions réponses. Atelier Pierres & Décoration 64, rue de l’Eygala, Centr’Alp, 38430 MOIRANS Moirans 38430 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Pour l’édition 2023 des Journées Européennes des Métiers d’Art, j’organise un atelier portes ouvertes, à Moirans, afin de vous faire découvrir les techniques de la taille de pierre, de la gravure et de la marbrerie. Tout ce que vous souhaitez savoir sur la pierre sans jamais avoir osé le demander !

Une petite exposition photos permettra de présenter le parcours de la pierre, de la carrière à l’objet fini. Au vu de son succès, je reprends le format des JEMA des années précédentes, à savoir l’accueil de petits groupes sur rendez-vous uniquement. Cela permet d’avoir le temps d’une vraie discussion et de répondre à vos questions de manière détaillée. Lors de la prise de rendez-vous par mail, n’hésitez pas à mentionner les aspects qui vous intéressent le plus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Jean Dolfuss

