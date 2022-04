Atelier : Pierre, mortier, ciseaux Orschwiller Orschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Orschwiller Bas-Rhin EUR Atelier pour les familles “Pierre, mortier, ciseaux”

Pince de levage, moellon, arc en plein cintre… ces mots n’auront plus de secrets pour vous. Les manipulations de maquettes et les recherches de traces de construction visibles sur le château aiguiseront vos yeux d’apprentis architectes. Repartez avec votre relevé de marque de tailleur de pierre ! Atelier pour les familles “Pierre, mortier, ciseaux” +33 3 69 33 25 00 Atelier pour les familles “Pierre, mortier, ciseaux”

Pince de levage, moellon, arc en plein cintre… ces mots n'auront plus de secrets pour vous. Les manipulations de maquettes et les recherches de traces de construction visibles sur le château aiguiseront vos yeux d'apprentis architectes. Repartez avec votre relevé de marque de tailleur de pierre !

