Présentation de la profession d’auteur, peintre-illustrateur Atelier Pierre Cornuel Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines Présentation de la profession d’auteur, peintre-illustrateur Atelier Pierre Cornuel Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye. Présentation de la profession d’auteur, peintre-illustrateur Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00 Atelier Pierre Cornuel Entrée libre : 5 à 10 personnes maximum Pierre Cornuel présente sa profession, à savoir la création d’un livre depuis les premiers écrits, esquisses, illustrations jusqu’à l’impression. Atelier Pierre Cornuel 11 bis rue des Monts Grevets (Bat A2, RDC droite) 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 37 73 09 »}, {« type »: « email », « value »: « pierrecornuel@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

