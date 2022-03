Atelier Pieris Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Atelier Pieris Le Puy-en-Velay, 2 avril 2022, Le Puy-en-Velay. Atelier Pieris Atelier Pieris Stage Sculpture 31 Rue St François Régis Le Puy-en-Velay

2022-04-02 – 2022-04-03 Atelier Pieris Stage Sculpture 31 Rue St François Régis

Le Puy-en-Velay Haute-Loire L’Atelier Pieris vous propose à la ville, à la campagne des Ateliers, des stages, des cours, Arts plastiques : dessin, peinture, sculpture, bois et pierre, modelage…

Pour enfants, adultes débutants et confirmés. contact@pieris-rousseau.com Atelier Pieris Stage Sculpture 31 Rue St François Régis Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Atelier Pieris Stage Sculpture 31 Rue St François Régis Ville Le Puy-en-Velay lieuville Atelier Pieris Stage Sculpture 31 Rue St François Régis Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Atelier Pieris Le Puy-en-Velay 2022-04-02 was last modified: by Atelier Pieris Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 2 avril 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire