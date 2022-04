Atelier Picto-Typo ! Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Atelier Picto-Typo ! Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, 14 mai 2022, Lyon. Atelier Picto-Typo !

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, le samedi 14 mai à 19:00

Profitez de deux courts ateliers proposés pour toute la famille en lien avec [notre exposition temporaire “Icônes by Susan Kare”](https://www.imprimerie.lyon.fr/fr/edito/icones-susan-kare). Dans un premier temps, dans la cour du musée, vous vous initierez à la technique de l’estampage trichrome : révisez pour l’occasion les couleurs primaires, magenta (rouge), cyan (bleu) et jaune ; à vos spatules et rouleaux ! Dans un second temps, vous découvrirez un atelier typographique traditionnel, avec ses caractères, ses casses et ses presses à imprimer.

Entrée libre avec une jauge par atelier

Le musée a préparé pour petits et grands un ensemble de réjouissances graphiques & typographiques en lien avec notre exposition temporaire consacrée à la graphiste américaine Susan Kare. Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Cordeliers Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Musée de l'imprimerie et de la communication graphique Adresse 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Lyon lieuville Musée de l'imprimerie et de la communication graphique Lyon Departement Métropole de Lyon

Musée de l'imprimerie et de la communication graphique Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Atelier Picto-Typo ! Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 2022-05-14 was last modified: by Atelier Picto-Typo ! Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Musée de l'imprimerie et de la communication graphique 14 mai 2022 lyon Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique Lyon

Lyon Métropole de Lyon