Atelier Photomorphea Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Atelier Photomorphea Mairie de Colomiers, 25 février 2022, Colomiers. Atelier Photomorphea

Mairie de Colomiers, le vendredi 25 février à 15:00

ATELIER VACANCES COMME LES ARTISTES | PHOTOMORPHEA Installation et atelier participatif par Raphaël Bergère de l’association Patch_Work Vendredi 25 février de 15h à 18h Contribuez à une nouvelle version de l’installation de Raphaël Bergère, en imaginant et dessinant de nouvelles plantes sur papier, ensuite transférées sur ordinateur et projetées sur un mur. Regardez pousser vos créations en un jardin numérique ! Atelier en continu (arrivez quand vous voulez) | Salle de conférences Pavillon blanc Henri-Molina ATELIER VACANCES COMME LES ARTISTES | PHOTOMORPHEA Installation et atelier participatif par Raphaël Bergère de l’association Patch_Work Vendredi 25 février de 15h à 18h Contribuez à une nouvell Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Atelier Photomorphea Mairie de Colomiers 2022-02-25 was last modified: by Atelier Photomorphea Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 25 février 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne