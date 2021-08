Lille Euratechnologies Lille, Nord Atelier photomontage – les archives d’EuraTechnologies Euratechnologies Lille Catégories d’évènement: Lille

le dimanche 19 septembre à 16:00

Ces dernières années, le secteur d’EuraTechnologies s’est transformé. Et si on pouvait remonter le temps et redessiner le quartier ? Sur une photo de l’usine en friche, les urbanistes en herbe réinventent ce qu’aurait pu devenir EuraTechnologies. Des arbres, des moyens de transport, des immeubles ou encore des silhouettes de promeneurs extraits de documents d’archives sont à découper et à coller selon leurs envies. Une manière ludique de découvrir les archives et les enjeux du métier d’urbaniste. L’atelier se clôturera par un goûter.

Réservation obligatoire

A l'aide de document d'archives, réinventez EuraTechnologies

