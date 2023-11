Atelier photographique proposé par Parole de photographes Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 16 février 2024

de 15h00 à 18h00

Le jeudi 15 février 2024

de 15h00 à 18h00

Le mercredi 14 février 2024

de 15h00 à 18h00

.Public adolescents. A partir de 14 ans. gratuit

Atelier sur 3 séances à partir de 14 ans : Devenez apprenti reporter par la pratique de la photographie documentaire !

Animé par Séverine Carreau A partir de l’exposition Le retour de Jennifer Carlos programmé dans le cadre des Escales photographiques au Centre Paris Anim’ Grange aux Belles, venez vous initier à l’image, à la prise de vue et à la narration photographique en étant « témoin de son temps » (thématique de l’exil et de la mémoire). Cet atelier se déroule en 3 séances : Séance 1 au Centre Paris Anim’ Grange aux Belles : initiation au langage photographique, visite de l’exposition et rencontre avec la photojournaliste Jennifer Carlos Séance 2 en extérieur dans le quartier : repérages et prises de vue Séance 3 à la Bibliothèque François Villon : sélection des photos et montage Suite à l’atelier, les photos seront exposées sur la façade vitrée de la bibliothèque, ainsi qu’au Centre Paris Anim’ Grange aux Belles. Ces ateliers offrent aux jeunes du quartier la possibilité de s’initier aux différentes techniques de prises de vue (cadrage, vitesse, profondeur de champ…) ainsi que de découvrir les grands domaines de la photographie (portrait, paysage, reportage,..) en s’appuyant sur les travaux de photographes de renom. L’association prête le matériel aux participants durant les ateliers. En savoir plus sur Parole de photographes : La profusion d’images dans l’espace médiatique est une opportunité sans précédent. Elle mène le regard vers d’autres réalités que les nôtres, relaie une information nouvelle en un temps record. Si vite que parfois nous n’avons plus le temps d’en saisir le sens ou la portée. Rester acteurs de ce que nous voyons, savoir différencier le vrai du faux, comprendre l’intention des auteurs, être simplement capables d’entendre le sens de l’image. Telles sont les missions qui animent l’équipe de Parole de Photographes. Notre souhait est d’accompagner chacun, petits et grands, dans sa lecture de l’image pour en devenir acteur à sa façon. Alain Frilet, Directeur de l’association Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://bibliotheques.paris.fr

