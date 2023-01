Atelier photographique – Portraits en marge – Initiation à l’autoportrait alternatif et au tirage Cyanotype Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Atelier photographique – Portraits en marge – Initiation à l'autoportrait alternatif et au tirage Cyanotype Saint-Quentin, 14 février 2023, Saint-Quentin. 1bis, rue Gabriel Girodon Saint-Quentin Aisne 2023-02-14 14:00:00 – 2023-02-14 17:00:00

Aisne De Claude Cahun à Diane Arbus en passant par David Bowie, nous verrons comment l’imaginaire esthétique des foires et des cirques a traversé la pratique du portrait et de l’autoportrait. Vous pourrez alors à votre tour vous approprier (par la prise de vue et la technique du tirage par contact) votre propre marge, l e mardi 14 février de 14h à 17h à l’Ecole Municipale d’Arts Maurice-Quentin de La Tour à Saint-Quentin. À partir de 15 ans.

Places limitées. Atelier proposé dans le cadre de l’exposition La Grande Histoire du Cirque du 4 février au 4 juin 2023 à la Galerie Saint-Jacques. De Claude Cahun à Diane Arbus en passant par David Bowie, nous verrons comment l’imaginaire esthétique des foires et des cirques a traversé la pratique du portrait et de l’autoportrait. Vous pourrez alors à votre tour vous approprier (par la prise de vue et la technique du tirage par contact) votre propre marge, l e mardi 14 février de 14h à 17h à l’Ecole Municipale d’Arts Maurice-Quentin de La Tour à Saint-Quentin. À partir de 15 ans.

