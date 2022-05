Atelier photographique Parc du château de la Neuenbourg Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Portez votre regard artistique sur les parcs et jardins ! Laissez libre cours à votre créativité et aux nouvelles expérimentations photographiques en compagnie de Vincent Schneider, photographe professionnel. Votre appareil photo sera nécessaire pour la réalisation de l’atelier.

Sur réservation

Atelier dans les parcs de Guebwiller avec le photographe Vincent Schneider. Votre appareil photo sera nécessaire pour la réalisation de l’atelier. Parc du château de la Neuenbourg rue du 4 février, Guebwiller, Haut-Rhin, Grand Est Guebwiller Haut-Rhin

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00

