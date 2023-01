Atelier photographique – Le Cirque Végétal – Initiation au procédé de l’Anthothype Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Atelier photographique – Le Cirque Végétal – Initiation au procédé de l’Anthothype Saint-Quentin, 12 avril 2023, Saint-Quentin . Atelier photographique – Le Cirque Végétal – Initiation au procédé de l’Anthothype 14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

2023-04-12 14:30:00 – 2023-04-12 16:30:00 Saint-Quentin

Aisne Imprimer des photographies à partir de fruits et de légumes… impossible ? Pas, grâce au pouvoir de l’Anthotype ! Exposée aux rayons ultraviolets, la chlorophylle change de teinte, permettant d’imprimer par contact des photographies anciennes sur lesquelles nous viendrons dessiner, coller, découper. À partir de 7 ans

4€ – Sur réservation

