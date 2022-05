Atelier photographique et culinaire, 10 décembre 2022, .

Atelier photographique et culinaire

2022-12-10 09:30:00 – 2022-12-11 18:00:00

Les 10 et 11 décembre : PALIS – Ateliers photographique et culinaire « Plats et photographies de fête », au Domaine du Tournefou. Samedi et dimanche de 9h30 à 18h. Atelier pour adultes et adolescents, animé par Didier Conan, photographe et Cécile Vattebled, maîtresse de maison au Tournefou. De couleurs en papilles… mise en éveil des cinq sens. Jouer avec les couleurs et les goûts pour transformer la cuisine du quotidien ou de la fête en palette joyeuse. Mettre en lumière les créations par un travail de mise en scène photographique : fond, éclairage, profondeur de champ… avant une dégustation tous ensemble ! Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

