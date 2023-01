Atelier photographique – Dans le Palais des Miroirs – Initiation à la prise de vue expérimentale et au tirage Cyanotype Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

Atelier photographique – Dans le Palais des Miroirs – Initiation à la prise de vue expérimentale et au tirage Cyanotype Saint-Quentin, 21 février 2023, Saint-Quentin . Atelier photographique – Dans le Palais des Miroirs – Initiation à la prise de vue expérimentale et au tirage Cyanotype 1 Rue Gabriel Girodon Saint-Quentin Aisne

2023-02-21 14:00:00 – 2023-02-21 17:00:00 Saint-Quentin

Aisne 4 « Les objets dans le miroir sont plus proches qu’ils n’apparaissent » ! Comme le rappelle cette formule gravée sur l’ensemble des rétroviseurs américains, notre perception est trompeuse. Sur les principes de la photographie expérimentale, nous jouerons avec les illusions optiques qui viendront révéler des images fantômes, miroitantes et kaléidoscopiques … À partir de 15 ans

4€ – Sur réservation

Places limitées Atelier proposé dans le cadre de l’exposition La Grande Histoire du Cirque du 4 février au 4 juin 2023 à la Galerie Saint-Jacques. « Les objets dans le miroir sont plus proches qu’ils n’apparaissent » ! Comme le rappelle cette formule gravée sur l’ensemble des rétroviseurs américains, notre perception est trompeuse. Sur les principes de la photographie expérimentale, nous jouerons avec les illusions optiques qui viendront révéler des images fantômes, miroitantes et kaléidoscopiques … À partir de 15 ans

4€ – Sur réservation

Places limitées Atelier proposé dans le cadre de l’exposition La Grande Histoire du Cirque du 4 février au 4 juin 2023 à la Galerie Saint-Jacques. baptiste.remy@saint-quentin.fr +33 3 23 64 95 85 Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 1 Rue Gabriel Girodon Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Atelier photographique – Dans le Palais des Miroirs – Initiation à la prise de vue expérimentale et au tirage Cyanotype Saint-Quentin 2023-02-21 was last modified: by Atelier photographique – Dans le Palais des Miroirs – Initiation à la prise de vue expérimentale et au tirage Cyanotype Saint-Quentin Saint-Quentin 21 février 2023 1 Rue Gabriel Girodon Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne