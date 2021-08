Arles MUSÉE RÉATTU Arles, Bouches-du-Rhône Atelier photogramme MUSÉE RÉATTU Arles Catégories d’évènement: Arles

« Sans appareil » – _Le photogramme à la façon de Man Ray_ ———————————————————- ### Atelier photo tout public Un parcours thématique dans le musée vous mènera à la rencontre d’artistes qui portent un regard particulier sur l’objet trouvé. Puis, à la façon de l’un d’entre eux, le célèbre Man Ray, vous expérimenterez une technique photographique magique en laboratoire : le photogramme. Quelques petits objets, du papier photosensible et un flash de lumière suffisent pour créer une image que vous emporterez ensuite chez vous ! A partir de 7 ans. Durée : 1h30 environ. Sur réservation uniquement, avant : le vendredi 17 septembre à midi au 04 90 49 37 58 ou [reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)

Dimanche 19 septembre à 14h30« Sans appareil » – Le photogramme à la façon de Man Ray. Un atelier photo tout public
MUSÉE RÉATTU
10, rue du Grand Prieuré 13200 Arles

