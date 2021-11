Rampoux Rampoux Lot, Rampoux Atelier Photocollage Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: Lot

Rampoux Lot Rampoux Atelier et goûter offerts par l’association La Bibliothèque.

Enfants à partir de 5 ans.

Habits de protection et matériel fournis.

Clémence, médiatrice culturelle aux Ateliers des Arques, vous propose un atelier Photocollage à la manière de Christer Themptander dont l'oeuvre « The American way of life » est exposée à la médiathèque de Rampoux jusqu'au 17 décembre.

Sur réservations. ©Ateliers des Arques

