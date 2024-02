Atelier Photo, vidéo retouche, montage… Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos, mercredi 24 avril 2024.

Atelier Photo, vidéo retouche, montage… Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos Landes

Un atelier pour découvrir de manière ludique la captation d’image et vidéo. Sur le thème des saisons, nous irons prendre des photos et vidéos de la nature autour de la médiathèque. Grâce à des logiciels simples, nous ferons de la retouche d’image et un petit film.

8 ans et +, adultes

Réservation dès le 9 avril

RDV à 10h30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:30:00

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier Photo, vidéo retouche, montage… Tarnos a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Seignanx