Atelier photo Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Romain-la-Virvée

Atelier photo Saint-Romain-la-Virvée, 10 mars 2022, Saint-Romain-la-Virvée. Atelier photo Saint-Romain-la-Virvée

2022-03-10 – 2022-03-10

Saint-Romain-la-Virvée Gironde Saint-Romain-la-Virvée EUR 15 Vous aimez la photo? Vous avez le désir de partager votre passion? Que vous soyez débutant ou confirmé, venez rejoindre l’atelier photo de l’AOL

Dans une ambiance détendue, nous pourrons explorer ensemble ce formidable moyen d’expression par la prise de vues, de l’analyse, des sorties…

Saint-Romain-la-Virvée

dernière mise à jour : 2022-03-02 par OT du Fronsadais

