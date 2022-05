Atelier photo proxy avec Patrice Mariolan, 21 mai 2022, .

Atelier photo proxy avec Patrice Mariolan

2022-05-21 08:30:00 – 2022-05-21 16:30:00

EUR 18 18 Apprenez la photographie de près de fleurs, insectes, araignées… dans le cadre idyllique de la réserve. Observez, apprenez et découvrez tout un peuple caché dans l’herbe et faîtes en de beaux clichés. Terrain et salle. Max. 12 personnes. Prévoir le pique-nique.

Apprenez la photographie de près de fleurs, insectes, araignées… dans le cadre idyllique de la réserve. Observez, apprenez et découvrez tout un peuple caché dans l’herbe et faîtes en de beaux clichés. Terrain et salle. Max. 12 personnes. Prévoir le pique-nique.

Apprenez la photographie de près de fleurs, insectes, araignées… dans le cadre idyllique de la réserve. Observez, apprenez et découvrez tout un peuple caché dans l’herbe et faîtes en de beaux clichés. Terrain et salle. Max. 12 personnes. Prévoir le pique-nique.

dernière mise à jour : 2022-03-24 par