A l’occasion de son 60ème anniversaire venez participer aux ateliers animés par le Ciné Photo Club Nivernais autour des techniques photographiques qui tisseront un lien entre passé et présent. Participation aux ateliers gratuite et sous condition d’inscription au réseau des médiathèques de Nevers Agglomération journée du 06 octobre 2018 10h-12h30 14h-17h30 Renseignements : 03-86-68-48-50

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-10-06T10:00:00 2018-10-06T12:30:00;2018-10-06T14:00:00 2018-10-06T17:30:00

