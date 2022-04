Atelier photo numérique – Partie 1 Fransèches Fransèches FransèchesFransèches Catégories d’évènement: Creuse

Sur réservation. De 14h à 16h – 2€ pour les adhérant, 12€ le 1er atelier pour les non adhérents. Partie 1 – Prise en main de son appareil.

Vous avez fait l’acquisition d’un super appareil photo numérique mais vous ne savez pas vous en servir? Vous rêvez de faire des clichés dignes de Doisneau mais vous avez besoin de conseils? Mélanie et Sylvain vous attendent pour une 1ère session de prise en main de votre appareil. Une session de mise en pratique en mai. Sur réservation. De 14h à 16h – 2€ pour les adhérant, 12€ le 1er atelier pour les non adhérents. 3 Masgot Fransèches Fransèches

