Atelier photo Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Atelier photo Médiathèque le Passe Muraille, 5 mars 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Atelier photo

Médiathèque le Passe Muraille, le samedi 5 mars à 14:30

Venez-vous initier à l’art du portrait, en lumière naturelle, avec Patricia BASSEN, photographe professionnelle. Venez avec votre appareil photo et les batteries bien rechargées ! Atelier autour du plan d’eau de Saint Julien de Concelles – Co-voiturage depuis la médiathèque. En cas de pluie, l’atelier se déroulera à la médiathèque pour étudier les 4 schémas d’éclairage de base en portrait, avec une seule source de lumière (éclairage studio)

Gratuit, sur réservation, pour adultes et ados

Atelier Photo Médiathèque le Passe Muraille 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/

Atelier photo Médiathèque le Passe Muraille 2022-03-05 was last modified: by Atelier photo Médiathèque le Passe Muraille Médiathèque le Passe Muraille 5 mars 2022 Médiathèque Le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique