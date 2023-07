Atelier photo Lomo’Instant Bibliothèque François Villon Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Le samedi 21 octobre 2023

de 11h00 à 13h00

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. gratuit

Un atelier photo créatif pour les plus jeunes

Pour les enfants à partir de 8 ans

Tu veux prendre des photos encore plus créatives avec des rendus incroyables, encore plus colorés que dans tes rêves les plus fous ? Participe à l’atelier Lomo’Instant et découvre la magie des images !

Le Lomo’Instant dispose d’un réglage automatique du flash pour prendre en un clic de fantastiques photos avec flash. Tu peux aussi choisir entre les deux modes créatifs de prise de vue afin d’expérimenter toutes sortes de photographies.

Un atelier proposé dans le cadre des Rencontres photographiques du 10ème en partenariat avec Lomography

Plus d’infos sur Lomo’Instant

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

Lomography lomography.com