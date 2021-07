Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Atelier photo Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Atelier photo Haguenau, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Haguenau. Atelier photo 2021-07-10 – 2021-07-10

Haguenau Bas-Rhin L’artiste Jean-Marc Godès propose un atelier photo déambulatoire dans les rues de Haguenau. En sa compagnie, mettez vos livres préférés en vie, en ville. L’artiste Jean-Marc Godès propose un atelier photo déambulatoire dans les rues de Haguenau. En sa compagnie, mettez vos livres préférés en vie, en ville. L’artiste Jean-Marc Godès propose un atelier photo déambulatoire dans les rues de Haguenau. En sa compagnie, mettez vos livres préférés en vie, en ville. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Étiquettes évènement : Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville 48.81572#7.7863