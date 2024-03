Atelier photo de Henri et Jef / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer, jeudi 8 août 2024.

Atelier photo de Henri et Jef / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer Calvados

19e édition de « La semaine acadienne »: oubliez la photo numérique, votre téléphone portable, et venez retrouver Henri et Jef pour vous faire photographier en photo argentique avec leur Camera Minutera.

Une chambre photographique, mais aussi une chambre noire de développement, encore utilisée par les photographes de rue en Afghanistan, à Cuba, en Afrique qui permet d’obtenir une photo en noir et blanc, sur papier argentique, développée et tirée sur place en quelques minutes.

Une expérience à ne pas manquer. Rendez-vous place du Général de Gaulle à Ville de Courseulles-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 14:00:00

fin : 2024-08-08 18:00:00

Place du Génral de Gaulle

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

