Atelier “Photo-Broderie” ARA – Autour des Rythmes Actuels, 18 septembre 2021, Roubaix.

Atelier “Photo-Broderie”

ARA – Autour des Rythmes Actuels, le samedi 18 septembre à 14:00

Pour célébrer l’histoire textile de Roubaix, la musique et les femmes dans la musique ! Et si on apprenait à dessiner avec du fil ? À partir de photographies issues de l’exposition WHO’S THAT GRRRL ?! présentée à l’ARA, laissez-vous porter par quelques fils colorés et venez partager un joli moment à broder ces images pour les réinventer lors de cet atelier à 4 mains animé par Caroline Pluijgers – Wundertüte. Infos pratiques Durée : 1h30 (2 sessions proposées, de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15) Jauge : 8 personnes Public : tout public et/ou parents-enfants à partir de 7 ans Modalité : gratuit – sur réservation préalable au 03 20 28 06 50

Sur réservation

Atelier “Photo-Broderie”

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00