Atelier photo avec Nicolette Humbert L’Orangerie, médiathèque à Lunéville Lunéville, samedi 16 mars 2024.

Atelier photo avec Nicolette Humbert Nicolette Humbert, photographe et illustratrice jeunesse, un atelier photo sur le thème de doudou

Pour les enfants de 1 an à 3 ans Samedi 16 mars, 10h00 L’Orangerie, médiathèque à Lunéville

Nicolette Humbert, photographe et illustratrice jeunesse, propose aux tout-petits d’être photographe d’un jour, à travers des ateliers sur des thèmes choisis : le portrait, les doudous, la nature…

Des ateliers ludiques à l’ambiance douce et joyeuse pour réaliser de jolies photos souvenirs !

L’Orangerie, médiathèque à Lunéville 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est