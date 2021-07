Atelier Photo avec la Caravana Obscura La Maison Montreau 31, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Montreuil.

Atelier Photo avec la Caravana Obscura

du samedi 24 juillet au samedi 31 juillet à La Maison Montreau 31

Posez & développez votre portrait dans le laboratoire argentique aménagé à l’intérieur de la caravane de l’association Les Cousines ! > Les samedis 24 et 31 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 18h, > Au Parc Montreau, > Ouvert à tou.te.s et gratuit > Insriptions sur place Infos à [bonjour@lamaisonmontreau.fr](mailto:bonjour@lamaisonmontreau.fr) // 01 49 35 51 03 —— La Caravana Obscura est une caravane transformée en chambre noire qui fonctionne selon le même principe qu’un appareil photo. En vous y conviant, Les Cousines vous invitent à comprendre le procédé de la vision et de la photographie et vous proposent de découvrir le paysage extérieur sous un tout autre angle ! Quant le public pénètre à l’intérieur de la Caravana Obscura, il voit se transformer sous ses yeux l’image inversée du paysage auquel la caravane fait face. Immergé dans l’obscurité, l’expérience installe les visiteur au cœur de la création d’une image photographique et leur propose de tisser de nouveaux repères avec le réel environnant. ——

Entrée libre, gratuit

La Maison Montreau 31 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



