Atelier photo adulte L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Atelier photo adulte L’Isle-sur-la-Sorgue, 29 janvier 2022, L'Isle-sur-la-Sorgue. Atelier photo adulte CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet L’Isle-sur-la-Sorgue

2022-01-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-29 12:00:00 12:00:00 CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse L’Isle-sur-la-Sorgue EUR 12.7 Apprendre à photographier une scène pour ensuite la transposer en peinture ou en dessin.

Matériel nécessaire : appareil photo (ou smartphone).

À partir de 14 ans • Places limitées • Réservation obligatoire +33 4 90 38 17 41 https://www.campredoncentredart.com/ CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet L’Isle-sur-la-Sorgue

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Office de Tourisme Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Autres Lieu L'Isle-sur-la-Sorgue Adresse CAMPREDON centre d'art 20 rue du Docteur Tallet Ville L'Isle-sur-la-Sorgue lieuville CAMPREDON centre d'art 20 rue du Docteur Tallet L'Isle-sur-la-Sorgue