Atelier « phono-souvenir » Portraits de Familles Plémy, 20 avril 2022, Plémy.

Atelier « phono-souvenir » Portraits de Familles Bibliothèque Municipale 2 bis, place de la Mairie Plémy

2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-21 16:00:00 Bibliothèque Municipale 2 bis, place de la Mairie

Plémy Côtes d’Armor Plémy

Venez enregistrer votre voix et celle de votre enfant !

Dans le cadre des résidences d’artistes proposées dans les écoles du territoire par LTM, Raphaëlle Garnier vous propose un atelier durant lequel vous écrirez, avec l’enfant (ou les enfants) qui vous accompagnera, un texte poétique, drôle ou mystérieux sur le thème des « Portraits de Famille ». Les cinq sens serviront de guide pour promener votre crayon dans le monde merveilleux des mots.

L’artiste musicienne s’occupe de tout : enregistrement, montage, mixage et mise en musique de votre texte. Elle vous enverra ensuite votre « phono-souvenir » par mail, et en format MP3.

12 personnes maximum, à partir de 4 ans

Inscriptions au 02 96 60 29 81 ou par mail bibliotheque@plemy.fr

bibliotheque@plemy.fr +33 2 96 60 29 81

Bibliothèque Municipale 2 bis, place de la Mairie Plémy

