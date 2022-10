Atelier « Philoterre, le cycle de la vie » Sadirac, 23 octobre 2022, Sadirac.

Atelier « Philoterre, le cycle de la vie »

2022-10-23 15:00:00 – 2022-10-23 17:30:00

EUR Animé par l’association Philosphères, atelier de réflexion philosophique sur les cycles de la nature en modelant un matériau naturel, l’argile.

Début de l’atelier à 15h.

En parallèle, de 14h30 à 18h, à la Maison du Patrimoine Naturel du Creonnais : nouvelle exposition « Extra-ordinaire Pimpine, les petits trésors locaux du Créonnais »

Roches, fossiles, empreintes et mues de larves aquatiques,… des petits trésors que l’on peut trouver partout dans la nature du Créonnais et qui révèlent l’histoire naturelle de la région, de ses paysages et de son climat!

