atelier philosophie intergénérationnel Laversines Laversines Catégories d’évènement: Laversines

Oise

atelier philosophie intergénérationnel Laversines, 7 avril 2022, Laversines. atelier philosophie intergénérationnel Laversines

2022-04-07 – 2022-04-07

Laversines Oise Laversines L’atelier philo est un moment privilégié pour la parole, l’écoute et la réflexion partagée, tout ceci dans un care bienveillant L’atelier philo est un moment privilégié pour la parole, l’écoute et la réflexion partagée, tout ceci dans un care bienveillant +33 3 44 07 71 13 L’atelier philo est un moment privilégié pour la parole, l’écoute et la réflexion partagée, tout ceci dans un care bienveillant Laversines

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Laversines, Oise Autres Lieu Laversines Adresse Ville Laversines lieuville Laversines Departement Oise

Laversines Laversines Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laversines/

atelier philosophie intergénérationnel Laversines 2022-04-07 was last modified: by atelier philosophie intergénérationnel Laversines Laversines 7 avril 2022 Laversines Oise

Laversines Oise