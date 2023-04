Atelier Philosophie en famille Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 24 mai 2023

de 15h00 à 16h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit Sur inscription auprès des bibliothècaires un atelier philosophie pour les enfants de 4-6 ans accompagnés d’un parent, proposé par l’association Ludomonde.

Depuis quelques décennies la philosophie pour enfants se développent en France et de nouveaux outils sont proposés aux éducateurs. Formée dans les meilleures organismes, notre équipe propose des ateliers philosophiques à partir de supports culturels variés : jeux, contes, extraits vidéo, images… Cette séance abordera le thème de la peur. Durée : 1h30, avec une pause au milieu Public : 5 à 10 personnes. Atelier gratuit, la présence d’au moins un parent par famille est obligatoire. Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

