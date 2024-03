Atelier philo Une société sans violence est-elle possible et souhaitable ? Partie 1 Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel, samedi 6 avril 2024.

Atelier philo Une société sans violence est-elle possible et souhaitable ? Partie 1 Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel Eure

Nous interrogerons différentes formes possibles de domestication de la violence, ainsi que le modalités de sortie hors de la violence.

L’Atelier est animé par Màtyàs Molnar, agrégé de philosophie. L’Atelier est un espace ouvert d’échange et de discussion pour un public adulte ou d’adolescents.

Est-il possible d’établir les bases d’une société dont la violence serait éradiquée, ainsi que de rapports inter-humains fondés sur d’autres principes que la lutte et la domination ? Quelles pourraient-elles êtres, et à quelles sources puiser ?

Nous interrogerons différentes formes possible de domestication de la violence, ainsi que les modalités de sortie hors de la violence, en nous demandant s’il s’agit d’un idéal régulateur fécond, d’une utopie irréalisable, ou alors d’un but pire que le mal qu’il cherche à conjurer.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

