Val-d'Oise

Jardin de la maison du Docteur Gachet, le samedi 4 juin à 10:30

Atelier philo pour enfants Une partie de 45 minutes durant laquelle on s’interroge: De quoi est constituée la nature? Sommes-nous, les humains, séparés de la nature ou appartenons-nous à celle-ci? Avons-nous des droits sur la nature? A qui la Terre appartient-elle? Doit-on toujours laisser “faire” la nature? Peut-on dire que la nature est “bonne” ou “méchante”? La deuxième partie de l’atelier est consacrée à la partie artistique.

Sur inscription uniquement

Atelier philo: “C’est quoi la nature?” pour s’interroger avec les enfants sur la nature et notre rapport au vivant. Animé par Les petites Lumières Jardin de la maison du Docteur Gachet 78 rue du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:00:00

