ATELIER PHILO/SPECIAL ENFANTS – PHILOFABLES ET HISTOIRES A PHILOSOPHER ENSEMBLE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

ATELIER PHILO/SPECIAL ENFANTS – PHILOFABLES ET HISTOIRES A PHILOSOPHER ENSEMBLE Béziers, 14 mai 2022, Béziers. ATELIER PHILO/SPECIAL ENFANTS – PHILOFABLES ET HISTOIRES A PHILOSOPHER ENSEMBLE Béziers

2022-05-14 16:00:00 – 2022-05-14

Béziers Hérault À travers les fables de ses Philofables, Michel Piquemal, avec une manière ludique d’apprivoiser la réflexion philosophique et le débat citoyen, raconte et déroule le fil de la discussion de questions en questions. Ancien instituteur et diplômé d’un doctorat de lettres, il s’est mis à écrire des ouvrages pour la jeunesse, essentiellement consacré à la philosophie.

Sur inscription – À partir de 8 ans. À travers les fables de ses Philofables, Michel Piquemal, avec une manière ludique d’apprivoiser la réflexion philosophique et le débat citoyen, raconte et déroule le fil de la discussion de questions en questions. Ancien instituteur et diplômé d’un doctorat de lettres, il s’est mis à écrire des ouvrages pour la jeunesse, essentiellement consacré à la philosophie. Sur inscription – Dès 8 ans. +33 4 99 41 05 50 https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/ À travers les fables de ses Philofables, Michel Piquemal, avec une manière ludique d’apprivoiser la réflexion philosophique et le débat citoyen, raconte et déroule le fil de la discussion de questions en questions. Ancien instituteur et diplômé d’un doctorat de lettres, il s’est mis à écrire des ouvrages pour la jeunesse, essentiellement consacré à la philosophie.

Sur inscription – À partir de 8 ans. MAM

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

ATELIER PHILO/SPECIAL ENFANTS – PHILOFABLES ET HISTOIRES A PHILOSOPHER ENSEMBLE Béziers 2022-05-14 was last modified: by ATELIER PHILO/SPECIAL ENFANTS – PHILOFABLES ET HISTOIRES A PHILOSOPHER ENSEMBLE Béziers Béziers 14 mai 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault