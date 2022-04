Atelier philo spécial enfants (8-10 ans) Médiathèque Anne-Laure Arruebo, 11 mai 2022, Quint-Fonsegrives.

Atelier philo spécial enfants (8-10 ans)

Médiathèque Anne-Laure Arruebo, le mercredi 11 mai à 15:30

Prochain atelier philo, spécial enfants (8-10 ans) : “Pourquoi se met-on en colère?” : Mercredi 11 mai à 15h30 à la médiathèque Anne-Laure Arruebo. Nouveau à la médiathèque ! Les enfants ont la parole toute l’année 2022 ! Un cycle d’ateliers philo, spécial enfants (8-10 ans), une fois par mois. Un atelier philo avec les enfants n’est pas un cours de philosophie. L’animateur de l’atelier lance le débat autour d’une question philosophique et permet aux enfants d’exprimer le plus librement possible leur pensée et de recevoir celle des autres dans un cadre bienveillant, respectueux et constructif. Cette question peut aussi émerger à partir de la lecture préalable d’un texte, du visionnage d’un film, de l’observation d’une affiche … Les ateliers sont menés par un animateur de l’association SEVE : Savoir Être et Vivre Ensemble. Cette association a été créée en 2016 par Frédéric Lenoir et Martine Roussel-Adam. Sa mission principale est de généraliser la philosophie et la pratique de l’attention chez les enfants pour les aider à devenir des citoyens conscients, réfléchis, éclairés et solidaires. Aidons les enfants à grandir en discernement et en humanité ! Les ateliers philo auront lieu un mercredi par mois à la médiathèque, sur inscription pour les enfants de 8 à 10 ans. Masque conseillé, gel hydroalcoolique et respect du dispositif de distanciation sociale. Pour en savoir plus, contactez la médiathèque au 05.62.16.63.50 ou par e-mail : [mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr](mailto:mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr)

Thème du prochain atelier : “Pourquoi se met-on en colère?”

Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T15:30:00 2022-05-11T17:00:00