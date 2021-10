Paris Bibliothèque Georges Brassens île de France, Paris Atelier philo : Pourquoi la peur ? Bibliothèque Georges Brassens Paris Catégories d’évènement: île de France

Samedi 27 novembre Des ateliers philo pour parents et enfants, inspirés d’albums jeunesse. Organisé par l’association LUDOMONDE, avec Stéphane Cloux, diplômé de l’Institut des Pratiques philosophiques. Sur inscription, pour les enfants de 6 ans à 9 ans (un seul adulte accompagnateur) Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi Paris 75014

Contact :bibliothèque Georges Brassens 01 53 90 30 30 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr http://equipement.paris.fr/bibliotheque-georges-brassens-1733

