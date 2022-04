Atelier Philo pour les enfants Bibliothèque Batignolles Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier Philo pour les enfants Bibliothèque Batignolles, 30 avril 2022, Paris. samedi 30 avril 10h30-11h30 salle Jacques Chirac 1er étage de la Mairie du 17ème

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit réservation auprès des bibliothécaires C’est quoi être libre ? Animé par Pascal Longeanie, formé par l’association SEVE (Savoir, Etre, Vivre Ensemble) créée par Frédéric Lenoir, cet atelier philo a pour but d’inviter les enfants à la réflexion, à la formulation et à la confrontation d’idées. Sur réservation, pour les enfants de 7 à 11 ans, 10 enfants maximum Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles Paris 75017

Contact : 01 44 69 18 30

C’est quoi être libre ? atelier philo

